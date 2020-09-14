Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral makyajsız haliyle şaşırttı

Ünlü oyuncu Meriç Aral, Söz dizisindeki Eylem karakterinden sonra ekranlara yeniden dönüş yaptı. Daha önce bir ajanı canlandıran ve aksiyon performansı ile göz dolduran oyuncu, bu sefer dram projesinde izleyicisi ile buluştu. Doktor Ayşe karakterine hayat veren Meriç Aral, Kırmızı Oda dizisinde eski partneri Burak Sevinç ile de buluştu.

‘Kırmızı Oda’nın zengin oyuncu kadrosunun dikkat çeken isimlerinden biri, yeni neslin yetenekli oyuncularından Meriç Aral. Genç aktris dizide çocuk psikiyatristi Dr. Ayşe Gölge’yi canlandırıyor.

Akademik açıdan çok başarılı ve mesleğinde gelecek vaat eden bir psikiyatrist olmasına rağmen, hiç gönül ilişkisi yaşamamış ve sosyal ilişkilerde zorlanan Dr. Ayşe, ‘Kırmızı Oda’daki diğer usta doktorlardan çok şey öğrenecek.

İşte Meriç Aral'ın makyajsız hali..