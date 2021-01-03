Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten sosyal medyayı sallayan estetik itirafı! Güzelliği meğer buna dayanıyormuş

Son dönemlerin en çok takip edilen isimlerinden biri olan Burcu Biricik'in sözleri magazin dünyasını salladı. Dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterler ile milyonların gönlünde taht kuran Burcu Biricik, Kırmızı Oda'nın Boncuk'u ya da Hayat Şarkısı'nın Hülya'sı olarak da biliniyor. Başarılı oyuncu, katıldığı bir show programında estetik yaptırdığını söyledi. İşte ünlü oyuncunun olay estetik açıklaması...

TV 8'in Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik'ten İbrahim Selim İle Bu Gece programından estetik yaptırdığını itiraf etti.

Gündeme dair sarsıcı açıklamalar yapan Biricik, "31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki." dedi.

Milyonların kalbinde yer edinen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum' açıklamasında bulundu.

Biricik koronavirüs pandemisiyle beraber "Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok” dedi.

Başarılı oyuncunun gündem yaratan açıklamaları ise şu şekilde;

"Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin."

"Küfür ediyorum, seviyorum da. Enerjisi güzel. Zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek, kime ne küfür edeceğini bilmek önemli. Kuralları var, uyduğun takdirde yapıştır gitsin."

"Patavatsızlık derecesinde konuşkanım. Arkadaşlarımı kontrol altına almaya çalışırım."

"Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim."

"Tuvalet kağıtlarına takıntılıyım. Mutlaka dışa dönük olmalı. Misafirlikte bile düzeltirim."