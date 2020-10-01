Kırmızı Oda'nın başrolü Binnur Kaya hakkında şaşırtan gerçek! Meğer ekranlardaki gibi değilmiş

Binnur Kaya Kırmızı Oda dizisinde gösterdiği performansla son haftaların en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi televizyon camiası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi birçok dizinin reytinginin düşmesine neden oldu.



Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Türk Malı gibi dizilerde oynadığı renkli kişiliğiyle bilinen Binnur Kaya, Kırmızı Oda dizisinde çok farklı bir karakterle karşımıza çıktı. Başarılı oyuncunun aslında ekran başındaki gibi olmadığı, çok utangaç bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.