Kırmızı Oda'nın Alya'sı yeniden hayata dönüyor!

Yıllar sonra Binnur Kaya’nın yeniden ekrana dönmesinden mutlu olan dizi hayranları, Melisa Sözen’in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesinin de devam ediyor olmasını büyük bir ilgi ile takip ediyorlar.

Alya, 12. bölümde yeni kıyafetler alacak ve saçını yaptırmaya gidecek. Bu aslında Doktor hanımın bir başka mucizesi… Alya yeniden hayata dönerken, izleyiciler de o anları büyük bir keyifle izleyecekler.

12. bölümden yayınlanan fragmanda Alya’nın artık alımlı ve zarif halini görecek olmanın heyecanı içindeki izleyiciler, sabırsızlıkla Cuma akşamını bekliyor.

Kırmızı Oda dizisinde yeni hikayeler de izleyicilere kendi hayatlarından belki de bazı parçalar sunacak. Ev içinde kadına şiddetin örneklerinden birisi sergilenecek. Belki de birçok kişi kendi hayatını düşünüp o sahnelerde göz yaşı dökecek. Dayağın, şiddetin, hakaretin ne denli büyük bir sorun olduğu dizi ile bir kez daha anlatılacak.



