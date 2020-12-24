Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen sevgilisiyle görüntülendi

TV8'de yayınlanan başrollerinde Binnur Kaya, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Tülin Özen gibi isimlerin rol aldığı Kırmızı Oda dizisi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlandığı her bölümle reyting rekorları kıran Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde Mor ve Ötesi grubunun solisti sevgilisi Harun Tekin ile görüntülendi.



Sevgilisi Melisa Sözen'le bir programa konuk olduğunu ifade eden Harun Tekin, 'Program ocak ayında yayınlanacak. Melisa da bugün beni yalnız bırakmadı. Keyifli bir gün geçirdik' dedi.

Alya karakteri ile izleyenleri gözyaşlarına boğan Melisa Sözen ve sevgilisi Harun Tekin'in sade ve şık giyim tarzları büyük beğeni topladı.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Alya rolünü üstlenen Melisa Sözen 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Melisa Sözen çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandıran Sözen 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.

2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.