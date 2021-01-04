Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen ilk kez bu kadar açık... Alya'yı canlandırırken bakın neler yaşamış!

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabından televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi gerçek hayat hikayelerini ekrana getirmeye devam ederken izleyenlerin gönlüne de dokunuyor. Başrollerinde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda dizisinin en çarpıcı karakterlerinden biri ise Alya'ydı.

İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk olan Kırmız Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen hayat verdiği karakterle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Alya karakteri hakkında konuşan Melisa Sözen, 'Alya’yı oynayana kadar benim de oyuncu olarak güvensizliklerim, umutsuzluklarım, hayal kırıklıklarımın olduğu oldu ve bazen hani şunu da düşünürdüm, ‘doğru şeyi mi yapıyorum, yeterince iyi miyim, yeterince yaptığım şey anlaşılır mı, benim tarzım genel geçer beğeni kriterleri ile pek uyuşmayabiliyor, anlaşılmaya biliyor gibi kaygılar, oyuncular taşıyabiliyorlar. Ben onlardan biri oldum zaman zaman ve çok da kendimi kurcalayan da biriyim. Alya’yı okuduğum zaman, Alya’nın o böyle kırgınlığı, kızgınlığı, anlaşılmamışlığı, korkuları, isyanı… ve böyle bağırıyor ‘beni görün’ diye bağırıyor Alya ve ben onu çok iyi anladım. O’nu bizde benzemeyeni böyle ittiriyor oluşumuz çok kalbimi kırıyor benim ve Alya’nın o kırgınlığını da çok gördüm ve çok anlatmak istedim hikayesini. Ne şanslıyım ki seyirci çok şükür bunu aldı.' ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Sözen, 'Alya da o kadar çıplak ve egosuz bir şekilde beni sevin diyor ki… Yani sadece hırçın sevilmemekten, itilmekten dolayı ve çok zor, çok talihsiz bir geçmişi var. O çıplaklıkla, o saflıkla orada durdu ve seyirci de onu baya sardı sarmaladı. Ben de dedim ki kendi kendime, Melisa o zaman sen de aynı güçte olacaksın, yani sen de oynarken kısmayacaksın kendinden… Beğenirler mi, öyle mi oynasam vs.. bırakacaksın artık kendini. Hep beraber kalbimizi ortaya koyuyoruz bu budur. Benim için de yani şöyle yaptı seyirci (elini omuzuna koyuyor) bana da Alya’ya da' dedi.