Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen estetik itirafıyla hayrete düşürdü

TV8'de ekrana getirilen Kızımızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat vermiş olan ve oyunculuğuyla parmak ısırtan Melisa Sözen, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'le Bu Gece adlı YouTube programına konuk oldu.

Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen açıklamalarıyla dikkat çekti.

Hakkında samimi açıklamalar yapan Melisa Sözen, 'Annem balerin olmamı çok istedi. Beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için beni kursa yolladı. Kursta kafamın üstünde kitapla yürüdüm.

Hangi çatal, hangi bıçakla kullanır vb. şeyler öğrendim. Ben de tam tersi bir yapıya sahiptim, saçlarım kısa olsun kot pantolon giyeyim. Bir süre bale yaptım ama orada çok ciddi bir rekabet var. Benim bedenim de ruhum da müsait değildi.' dedi.

Estetik yaptırıp yaptırmadığı merak edilen güzel oyuncu, 'Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım.

'DOLDU HİÇBİR İŞE YARAMADI'



Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.' ifadelerini kullandı.