Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen bakın kimin sevgilisi çıktı! Meğer ünlü şarkı grubunun solistiymiş...

Bu yılın en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Melisa Sözen canlandırdığı Alya karakteri ile adeta hayat buldu. Cuma akşamları Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde 12 bölüm oynayan Sözen gösterdiği performansla izleyen herkesten tam puan aldı. Özel hayatı çok fazla bilinmeyen oyuncunun Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile sevgili olduğu ortaya çıktı.



“TANIDIĞIM EN ÇALIŞKAN İNSAN”

Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sözen: “Harun hep benden daha çok çalışıyor. Tanıdığım en çalışkan insan diyebilirim” dedi.