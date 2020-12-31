Kırmızı Oda'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu konuk oluyor

Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Tülin Özen’in rol aldığı TV8'in reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kırmızı Oda adından söz ettirmeye devam ediyor.



Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından yararlanılarak senaryosu kaleme alınan Kırmızı Oda’nın Cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde sürpriz yaşanacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; fenomen dizi Kırmızı Oda’ya usta oyuncu Köksal Engür konuk oyuncu olarak dahil oldu. Usta oyuncunun sevilen dizide, Meriç Aral’ın canlandırdığı Ayşe karakterinin dedesini canlandıracağı öğrenildi.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.