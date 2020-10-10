Kırmızı Oda tekrarı ne zaman? Kırmızı Oda tekrar gün ve saatleri

Kırmızı Oda tekrar gün ve saatleri, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tv8 dizilerinden olan Kırmızı Oda 6. bölümü ile 9 Ekim Cuma akşamı izleyicileri ile buluştu. Bu bölümde Meliha'nın ve Alya'nın sahneleri öne çıktı. Dizinin bu bölümünü kaçıranlar tekrarın ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

KIRMIZI ODA TEKRARI NE ZAMAN?

Kırmızı Oda'nın bu haftaki tekrar gün ve saatleri şu şekilde;

10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 16:00

10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 00:15

11 Ekim 2020 Pazar günü saat 10:30

KIRMIZI ODA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 6. bölümünde annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.