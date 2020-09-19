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19 Eylül 2020 Cumartesi 16:37 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta?

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta"

Kırmızı Oda tekrar bölümlerini izlemek isteyenler bulunuyor. Kırmızı Oda, yayınlanmaya başladığı günden beri vatandaşlar tarafından çok sevildi. Senaryo, gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak hazırlandı. Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman?

Kırmızı Oda tekrar bölümleri belirli günlerde ekranlara geliyor. Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı dizi Kırmızı Oda, yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin beğenisini kazandı. Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak hazırlanan senaryo birçok kişiyi etkilemeyi başardı. Kırmızı Oda tekrar bölümleri ile ilgili bilgiler...

KIRMIZI ODA TEKRAR BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Kırmızı Oda Tv 8 ekranlarında her cuma yayınlanıyor. Kırmızı Oda'nı tekrar bölümleri ise, cumartesi günü saat 16:45'te ekrana veriliyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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