Kırmızı Oda Selvi'nin gerçek hikayesi nedir, neden evden çıkamıyor? Kırmızı Oda Selvi kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda, gerçek hayat hikayelerini konu alıyor. Dizide Doktor Hanım'a gelen danışanlar, yaşadıkları travmaları ve hayat hikayelerini paylaşıyor. İzleyiciler yaşanan bu gerçek hikayeleri ilgi ile takip ediyor. Diziye geçtiğimiz haftalarda dahil olan Selvi'nin hikayesi de merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Selvi kimdir? Kırmızı Oda Selvi'nin gerçek hikayesi nedir?

KIRMIZI ODA SELVİ KİMDİR?

Kırmızı Oda Selvi, köy yerinde 5 kişilik bir ailenin en büyük kızıdır. Hırçın bir babanın kızı olan Selvi 17 yaşındadır. Annesi ve kardeşleri ile bağ bahçe işlerini hallederler. Bir gün, İstanbul'dan varlıklı ve orta yaşlı biri gelir ve gözü açılmamış genç biriyle evlenmek istediğini söyler. Selvi'nin babası kızını başlık parası karşılığında İstanbul'a gelin verir. Annesi ve kardeşleri iyi varlıklı bir aileye gelin gittiğini düşünse de Selvi'nin gittiği köşk, baba evinden beterdir.

KIRMIZI ODA SELVİ'NİN HİKAYESİ NEDİR?

Kırmızı Oda Selvi (Sema Keçik) İstanbul’daki köşke vardığında Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet’ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım’a anlatır. 30 senedir köşkten dışarı adım atamayan Selvi Hanım, doğacak torununu görebilmek uğruna bu durumu aşmak ister. Doktor Hanım ile görüntülü konuşarak terapiye başlayan Selvi Hanım'ın bu akşamki bölümde neler anlatacağı ise merak konusu.







