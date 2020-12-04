Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Kırmızı Oda dizisinde Selvi'nin kocasını canlandıran Serhat Nalbantoğlu oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Tüm dizi takipçileri Kırmızı Oda Rıza kimdir? Kırmızı Oda'nın Rıza'sı Serhat Nalbantoğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler..

KIRMIZI ODA RIZA KİMDİR?

TV8 dizisi Kırmızı Oda’da Selvi’nin kocası dikkat çekti. İki yıl evvel vefat eden Selvi’nin kocası yıllar evvel eşini kaybetmiş köye gelip 15 yaşındaki Selvi ile evlenmiştir.

15 yaşında girdiği evden bir daha hiç çıkmamış olan Selvi, annesinin babasının şiddetine maruz kalmış. İki çocuklu, 50 yaşında bir adam olan Rıza, hizmetçi almak yerine Selvi ile evlenmek istemiştir. Selvi için hayatının zor günleri daha da zorlaşmıştır.

SERHAT NALBANTOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Devlet Tiyatroları sanatçısı Serhat Nalbantoğlu 7 Mart 1959 yılında Eskişehir'de doğdu. Tiyatro eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevine başladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldıktan sonra 1987 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun kurulması ile Trabzon'a tayin edildi. 2 yıl sonra, 1989'da müdür olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun başına getirildi. Müdürlük görevini 1991 yılına kadar sürdürdü.

Trabzon'daki görevini tamamladıktan sonra, tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Nalbantoğlu, başarılı bir biçimde sürdürdüğü aktörlük hayatına ek olarak, başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere birçok bölgede yönetmenlik çalışmaları yapmıştır. Yönettiği oyunlar önemli başarılar elde etmiştir.

2006/2007 sezonunda, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılarak İstanbul'a yerleşmiş ve Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan arkadaşı, Hüseyin Avni Danyal ile birlikte Tiyatro Seyirlik adında bir tiyatro kurmuştur.

2007 yılında Tiyatro Seyirlik ile yollarını ayırmış, Ankara Devlet Tiyatrosu'na müdür olarak geri dönmüştür. Serhat Nalbanoğlu tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok televizyon ve sinema çalışmaları yapmıştır.