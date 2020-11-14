Kırmızı Oda reyting şovu yaptı, Ramo ve Hercai yükselişe geçti. Tv8’de yayınlanan dizi dün akşam da tüm kategorilerde birincilik elde etmeyi başardı. 7-10 arası reyting oranları bulunan dizi, başarılı performansını sürdürüyor.

Kanal D ekranındaki Arka Sokaklar ise total’de 2., ABC1 grubunda 3. ve AB’de 4. sırada yer alarak iyi sonuçlar aldı. 4-7 arası reyting oranlarında hareket eden Arka Sokaklar için 15. sezonda bu başarıya yakalamak bile büyük bir iş. Dizinin 565 bölümü de geride kaldı ve hikaye her hafta heyecanlı sahnelerle devam ediyor.

Show TV’nin Ramo dizisi ise totalde 4. olurken, AB’de 3. sırada bulunuyor ve ABC1’de de yine 4. durumda… 4-5,5 reyting aralığında hareket eden Ramo dizisinin hikayesinin güçlenmesi, birçok farklı diziye rağmen ayakta kalmasının en önemli sebebi konumunda.

Hercai dizisi totalde 5’li reytinglere yükseldi. Dizi totalde ve ABC1 gruplarında 8. sırada bulunuyor. AB grubunda bir hayli düşük olan atv dizisi, total performansını ise her geçen hafta artırarak bu noktaya kadar çıkmayı başardı. Bu da dizinin üçüncü sezonunda yine ilgi görmeye devam ettiğini, hikaye yenilendikçe de daha fazla ilgiyi üzerine çektiğini anlatıyor.

13 KASIM 2020 REYTİNG SONUÇLARI