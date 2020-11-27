Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda'nın çekildiği klinik nerede?

Geniş oyuncu kadrosu ve dikkat çekici konusu ile kısa sürede büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda dizisi cuma akşamları Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden alınan hikayeler derlenerek televizyon ekranlarına aktarılıyor. Dikkat çeken atmosferi akıllara “Kırmızı Oda nerede çekiliyor?” sorusunu getiriyor. İşte Kırmızı Oda’nın çekildiği klinik...



KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekran başındakilerin en çok merak ettiği Kırmızı Oda’daki doktor hanımın kliniği çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştiriliyor. Ayrıca Kırmızı Oda dizisinin çekimleri Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde, bazı sahneleri ise Ortaköy'de yapılıyor. Kırmızı Oda’nın Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde çekilen sahneleri de bulunuyor.

KIRMIZI ODA’NIN ÇEKİLDİĞİ KÖŞK NEREDE?

Kırmızı Oda’da en çok görülen yerlerden birisi de doktorların hastalarla görüştüğü büyük köşk oluyor. Bu dikkat çekici köşk ve Doktor Hanım’ın saheneleri İstanbul Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda çekiliyor.