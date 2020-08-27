Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3382
  • 8,6726
  • 458.243
  • 1108.29
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:32 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak" Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu

Binnur Kaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda TV 8 ekranlarından seyirci ile buluşacak. Ünlü oyuncunun yanı sıra dizide pek çok başarılı isim de yer alıyor. Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizi Kırmızı Oda, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek yazılıyor. Dizi farklı yaşamları seyircileri sunmayı amaçlıyor.

TV 8'in yeni dizisi Kırmızı Oda ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin fragmanı ve konusu belli oldu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Kırmızı Oda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek kaleme alındı.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV 8 ekranlarının yeni soluklu dizisi Kırmızı Oda pek yakında izleyici karşısında olacak. Dizi için net bir tarih henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Dizinin bugüne kadar 4 tanıtım fragmanı çıktı.


KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLERDİR?

  1. Binnur Kaya
  2. Tülin Özen
  3. Burak Sevinç
  4. Meriç Aral
  5. Halit Özgür Sarı
  6. Gülçin Kültür Şahin
  7. Sezin Bozacı
  8. Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Rusya ABD'yi suçladı: Rus devriyesini engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Tüm Türkiye'yi saracak: Çöl sıcakları geliyor
ABD zırhlısı ve Rus zırhlısı çarpıştı

ABD zırhlısı ve Rus zırhlısı çarpıştı

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonu sürüyor

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğ

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğal güzelliğiyle büyüledi