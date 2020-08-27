Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu

TV 8'in yeni dizisi Kırmızı Oda ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın başrollerinde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin fragmanı ve konusu belli oldu. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Kırmızı Oda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek kaleme alındı.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV 8 ekranlarının yeni soluklu dizisi Kırmızı Oda pek yakında izleyici karşısında olacak. Dizi için net bir tarih henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

Dizinin bugüne kadar 4 tanıtım fragmanı çıktı.





KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.