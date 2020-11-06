Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek yaşıyor! Kırmızı Oda Meliha öldü mü, neden yok, geri dönecek mi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda bu akşam da nefesleri kesecek. Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek yaşıyor. Alya'nın ve Meliha'nın kızı Melek'in sahneleri ile damga vuracak dizide bu akşam neler yaşanacağı merak ediliyor. Kırmızı Oda Meliha öldü mü, neden yok, geri dönecek mi? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kimdir?

KIRMIZI ODA MELİHA'NIN KIZI MELEK YAŞIYOR!

görülüyor. Melek'in çıkan ev yangınında evde olmadığı ve dışarıda olduğu gösteriliyor.

MELİHA ÖLDÜ MÜ?

Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda evinde çıkan yangın sonucu 16 yaşındaki kızını kaybettiğini itiraf eden Meliha, bu acıya dayanamadığını belirtti.

Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakterinin hikayesi 7. bölümde son bulmuştu.

Dizinin 10. bölüm fragmanında ise Meliha'nın kızı Melek'in yaşadığı ve Doktor Hanım ile görüştüğü görülüyor. Melek'in çıkan ev yangınında evde olmadığı ve dışarıda olduğu gösteriliyor. Doktor Hanım ise Melek'e "Annenle görüştün mü? Seni öldü sanıyor yaşadığından haberi var mı?" diye soruyor. Melek'in verdiği cevap ise bu akşam yayınlanacak bölümde izleyiciler ile paylaşılacak.

KIRMIZI ODA'NIN MELEK'İ NİLSU YILMAZ KİM?

2001 doğumlu güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Pera Güzel Sanatlarlar lisesinin ardından eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde devam etmiştir.

Daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinde Dilruba karakteriyle dikkat çeken Nilsu Yılmaz, Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüne hayat vermektedir.

Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, adlı yapımlarda rol alan oyuncu Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2, filminde rol alarak ilk sinema deneyimini yaşamıştır.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.