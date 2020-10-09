Kırmızı Oda Meliha öldü mü? Kırmızı Oda Meliha'nın gerçek hikayesi nedir, kızı yaşıyor mu?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek çekilen Kırmızı Oda'da Meliha'nın gerçek hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan fragmanda Meliha'nın intihar ettiği görülüyor. izinin ilk bölümünde yaşadıklarının ağırlığına dayanamayan Meliha, intihara teşebbüs ederken kızı tarafından kurtarılmıştı.

KIRMIZI ODA MELİHA ÖLDÜ MÜ? KIZI YAŞIYOR MU?

Kırmızı Oda Meliha'nın intihar ettiği fragmanda görülüyor. Meliha'nın 16 yaşında kaybettiği kızının ise "Anne" diye bağırdığı görülüyor. Meliha'nın hikayesinde neler yaşanacağı bu akşamki bölümde belli olacak.





KIRMIZI ODA MELİHA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

eliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda evinde çıkan yangın sonucu 16 yaşındaki kızını kaybettiğini itiraf eden Meliha, bu acıya dayanamadığını belirtiyor. Meliha'nın bu bölümde intihar ettiği görülüyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.