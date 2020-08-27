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  3. Kırmızı Oda çok yakında
27 Ağustos 2020 Perşembe 14:24 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda çok yakında

Kırmızı Oda çok yakında

Binnur Kaya'nın yeni dizisi Kırmızı Oda TV 8 ekranlarından seyirci ile buluşacak.

Kırmızı Oda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek kaleme alındı.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV 8 ekranlarının yeni soluklu dizisi Kırmızı Oda pek yakında izleyici karşısında olacak. Dizi için net bir tarih henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.


KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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