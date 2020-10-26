  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Ekim 2020 Pazartesi 15:52 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda dizisine iki sürpriz transfer

Kırmızı Oda dizisine iki sürpriz transfer

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya ayrılıkların ardından yeni transferler geldi. Dizinin bu haftaki 9. bölümüne sürpriz iki ismin katılacağı öğrenildi.

İlk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı diziye her bölümde yeni isimler konuk oyuncu olarak katılıyor.

Bugüne kadar diziye Hande Doğandemir, Salih Bademci, Evrim Alasya, Melisa Sözen, Hakan Meriçliler, Emre Kınay ve Celil Nalçakan dahil olmuştu. Sevilen diziye 9. bölümde dahil olacak isimler belli oldu.

BURCU KARA VE BEYTİ ENGİN GELİYOR

Cem Karcı'nın yönettiği Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı diziye Burcu Kara ile Beyti Engin konuk oyuncu oluyor. 

<p>İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmı

Türkiye'yi şikayet etmediği bir Hindistan kalmıştı! Paşinyan'dan 'ateşkesi biz bozmadık' yalanı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yerli ve milli sebze tohumları kadınlara emanet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli'de

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.