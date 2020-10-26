Kırmızı Oda dizisine iki sürpriz transfer

İlk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı diziye her bölümde yeni isimler konuk oyuncu olarak katılıyor.

Bugüne kadar diziye Hande Doğandemir, Salih Bademci, Evrim Alasya, Melisa Sözen, Hakan Meriçliler, Emre Kınay ve Celil Nalçakan dahil olmuştu. Sevilen diziye 9. bölümde dahil olacak isimler belli oldu.

BURCU KARA VE BEYTİ ENGİN GELİYOR

Cem Karcı'nın yönettiği Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı diziye Burcu Kara ile Beyti Engin konuk oyuncu oluyor.