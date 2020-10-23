Kırmızı Oda dizisinde Alya'ya veda mı ediyoruz?

Kırmızı Oda dizisinin 8. bölümünden 2. fragmanı geldi. Alya karakterinin arkasından yaklaşan bir kişinin elindeki bıçak dikkat çekiyor. Neler olacağı net değil ama, izleyicilerin Alya karakterine veda etmek istemedikleri sosyal medyada dile getiriyor.

Alya bu bölümde ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. Fakat Alya’nın hikayesinin biteceği düşüncesindeki izleyiciler, böyle bir gelişme olmasını istemediklerini sosyal medyadaki yorumlarında belirtiyor.

Melisa Sözen’i başarıyla sürdürdüğü performansı da Alya karakterinin önemini artırdı. Alya’ya bir şey olmaması için senaristeler sosyal medyadan mesaj yollayan dizi hayranları, “Alya harikasın keşke hikayen hiç bitmese” diye mesaj yazıyor. İşte Kırmızı Oda dizisinin 8. bölümünden 2. fragman:



