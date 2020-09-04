Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları arasında kimler var?

4 Eylül Cuma akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncuları ile ekran başındaki izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. İşte Tv8’in yeni dizisi Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu...



KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış ne varsa ortaya çıkaracak. İnsan hayatının en derin sırları ‘KIRMIZI ODA’da anlatılacak. Dizi, tüm bu insan hikayelerini farklı konuk oyuncu kadrolarıyla ekrana getirecek.

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ‘KIRMIZI ODA’nın ilk bölümünün konukları!

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

4 Eylül Cuma akşamı Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan yer alıyor.