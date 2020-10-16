Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 7. bölüm Tv8 ile izle

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 7. bölümü ile izleyicileri ekran başında kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Peki, Kırmızı Oda 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 7. bölümünde Meliha dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

KIRMIZI ODA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.