Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 7. bölüm Tv8 ile izle
Kırmızı Oda cuma günü izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ilk bölümünden itibaren gerek konusu gerekse başarılı oyuncuları ile herkesin beğenisini kazandı. Dizisinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor. Kırmızı Oda 7. bölüm izleme linki ve 8. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...
Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 7. bölümü ile izleyicileri ekran başında kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Peki, Kırmızı Oda 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda’nın 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 7. bölümünde Meliha dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.
KIRMIZI ODA DİZİSİ CANLI İZLE
KIRMIZI ODA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.