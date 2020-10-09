Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 6. bölüm Tv8 ile izle

Tv8 ekranlarının başarılı dizisi Kırmızı Oda 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini başarılı oyuncu Binnur Kaya’nın üstlendiği dizi izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ele alıyor. İşte Kırmızı Oda 6. bölüm özeti ve 7. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



KIRMIZI ODA 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 6. bölümünde annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.

KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.