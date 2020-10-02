Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 5. bölüm Tv8 ile izle

Yayınlandığı 1. bölümden itibaren büyük ses getiren Kırmızı Oda 4. bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici karşısında! Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan’ın paylaştığı dizi sosyal medyanın da gündemine girmeyi başardı. Tv8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizi gerçek hayat hikayelerini anlatıyor. İşte Kırmızı Oda canlı yayını ve 5. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 5. bölümünde Alya’nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye’nin kapısını çalıyor.

KIRMIZI ODA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.