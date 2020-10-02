Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 5. bölüm Tv8 ile izle
Kırmızı Oda 5. bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kısa süre önce yayın hayatına başlamasına rağmen cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kırmızı Oda dizisi dikkat çeken senaryosu ve oyuncuların performansıyla büyük beğeni topladı. Yapımını OGM Pictures'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktarıyor. Peki, Kırmızı Oda 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yayınlandığı 1. bölümden itibaren büyük ses getiren Kırmızı Oda 4. bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici karşısında! Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan’ın paylaştığı dizi sosyal medyanın da gündemine girmeyi başardı. Tv8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizi gerçek hayat hikayelerini anlatıyor. İşte Kırmızı Oda canlı yayını ve 5. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...
KIRMIZI ODA DİZİSİ CANLI İZLE
KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda’nın 2 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 5. bölümünde Alya’nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye’nin kapısını çalıyor.
KIRMIZI ODA 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.