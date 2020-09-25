Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 4. bölüm Tv8 ile izle

Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi dikkat çeken senaryosu ve oyuncuların performansıyla büyük beğeni topladı. Cuma aksamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Kırmızı Oda 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktarıyor. Peki, Kırmızı Oda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KIRMIZI ODA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın 25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 4. bölümünde Mehmet’le evlerini ayıran Nesrin yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım’a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım’a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla’nın sırrını çözüyor.

KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.