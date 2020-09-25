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25 Eylül 2020 Cuma 19:28 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 4. bölüm Tv8 ile izle

Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 4. bölüm Tv8 ile izle

Yayınlandığı 1. bölümden itibaren büyük ses getiren Kırmızı Oda 4. bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici karşısında! Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın paylaştığı dizi sosyal medyanın da gündemine girmeyi başardı. Tv8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizi gerçek hayat hikayelerini anlatıyor. İşte Kırmızı Oda canlı yayını ve 5. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi dikkat çeken senaryosu ve oyuncuların performansıyla büyük beğeni topladı. Cuma aksamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Kırmızı Oda 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktarıyor. Peki, Kırmızı Oda 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın 25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 4. bölümünde Mehmet’le evlerini ayıran Nesrin yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım’a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım’a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla’nın sırrını çözüyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ CANLI İZLE

KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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