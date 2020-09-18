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  • Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 3. bölümü Tv8 ile izle
18 Eylül 2020 Cuma 19:19 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 3. bölümü Tv8 ile izle

Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda 3. bölümü Tv8 ile izle

Tv8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Kırmızı Oda dizisi konusuyla ve oyuncularıyla izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktarıyor. Peki, Kırmızı Oda 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 3. yeni bölümü Tv8 ekranlarında izleyici karşısında! Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cuma akşamları yayınlanan dizi sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Kırmızı Oda canlı yayını ve 3. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

KIRMIZI ODA DİZİSİ CANLI İZLE

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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