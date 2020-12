Kırmızı Oda, her cuma akşamı Tv 8'de ekrana geliyor. Bu akşam yayınlanan olan 17. bölümünde Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk kurgusal karakteri ve Kırmızı Oda Can performansıyla izleyeceğimiz Feyyaz Şerifoğlu ekrana geliyor. Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın vokalisti olarak müzik piyasasına atılmıştı. Peki, Kırmızı Oda Can kim? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de doğan Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuştur.

Feyyaz Şerifoğlu’nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır. Kırmızı Oda'da Can karakterine hayat verecektir.

