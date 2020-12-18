Geçtiğimiz haftalarda Kırmızı Oda'ya dahil olan Burcu Biricik, canlandırdığı Boncuk karakteri ile dikkatleri çekti. Başarılı performansı ile izleyicilerin takdirini toplayan Burcu Biricik'in Boncuk karakteri ile ilgili aramalar da hız kazandı. İzleyiciler Kırmızı Oda Boncuk'un hikayesini araştırıyor. Peki, Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk'un hikayesi nedir?

KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Doktor Hanım'a hikayesini anlatmaya başlayan Boncuk evli ve Hollanda'da yaşamaktadır. Birgün marketten geldikten sonra malzemelerini dolaba yerleştirirken bir anda karşısında 3 tane ermiş amcanın oturduğunu görür. Kısa bir şaşkınlıktan sonra onları dinlemeye ve onlarla konuşmaya başlayan Boncuk'a, kocasından hayır gelmediğini, kendisine yeni bir koca getireceklerini söylerler.

Ermişlerin kendisini götürmek istemesi halinde kocasının kızmasından çekinse de ermişlerin sözünün üstüne söz söylenmeyeceğini de biliyor.

Kocası bir akşam eve geldiğinde Boncuk'u süslenmiş ve hazırlanmış bir vaziyette buluyor. Kocasının "Bu ne hal, neden hazırlandın?" sorusuna ise ermişlerin kendisini başka kocaya vereceğini ve beklediğini söylüyor. Boncuk'un eşi, Boncuk'u doktora getirmeye karar veriyor. Doktor Hanım'ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk seanslarına devam ediyor.

BURCU BİRİCİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

2006 yılında Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Burcu Biricik’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Dila) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Ajan) (Sinema Filmi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Deniz) (Sinema Filmi)

2018 – 8. Gün (Bahar)(TV Dizisi)

2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Aslı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hülya) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Kübra) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Ezgi) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Lale) (Sinema Filmi)

2013 – İnanç Odası (Kurban) (Sinema Filmi)

2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2007 – Maçolar (TV Dizisi)