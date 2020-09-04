Kırmızı Oda başrol oyuncusu Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli?

Binnur Kaya Tv8 ekranlarında başlayan Kırmızı Oda dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 4 Eylül Cuma akşamı 1. bölümüyle yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi gerçek hayatta yaşanan hayat hikayelerini ele alıyor. Binnur Kaya da dizinin başrolleri arasında yer alıyor. İşte Kırmızı Oda dizisi başrol oyuncusu Binnur Kaya hakkında merak edilenler...



BİNNUR KAYA KİMDİR VE NERELİ?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Binnur Kaya 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katılan Kaya 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA DİZİ VE FİLMLERİ

1996 Kaynanalar Rukiye

1997 Baba Evi Meryem

1998 Dış Kapının Mandalları

1998 Tele Dadı

1999 Çarli Hijyen

2000-2002 Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran

2000 Güneş Yanıkları Aylin

2001 Benimle Evlenir Misin? Gaye Şenoğlu

2001 Yeni Hayat Gülistan

2003 Hadi Uç Bakalım Düriye

2003 7 Numara Hürrem

2003 Bekârlar Binnur

2004-2007 Yabancı Damat Nazire Demir

2007 Kavak Yelleri Konuk Oyuncu

2007 Karayılan Antepli Emine

2007-2009 Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala

2010 Türk Malı Abiye Kuzu

2011 Muhteşem Yüzyıl Duacı Hatun

2013-2015 Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu

2015 Analar ve Anneler Neriman Hemşire

2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha

2019 Zengin ve Yoksul Berrin Taştan