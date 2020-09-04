Kırmızı Oda başrol oyuncusu Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında ve nereli?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya da gösterdiği performansla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Kırmızı Oda başrol oyuncusu Binnur Kaya kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Binnur Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler...
Binnur Kaya Tv8 ekranlarında başlayan Kırmızı Oda dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 4 Eylül Cuma akşamı 1. bölümüyle yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi gerçek hayatta yaşanan hayat hikayelerini ele alıyor. Binnur Kaya da dizinin başrolleri arasında yer alıyor. İşte Kırmızı Oda dizisi başrol oyuncusu Binnur Kaya hakkında merak edilenler...
BİNNUR KAYA KİMDİR VE NERELİ?
Binnur Kaya 19 Nisan 1972 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Binnur Kaya 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.
Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katılan Kaya 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
BİNNUR KAYA DİZİ VE FİLMLERİ
1996 Kaynanalar Rukiye
1997 Baba Evi Meryem
1998 Dış Kapının Mandalları
1998 Tele Dadı
1999 Çarli Hijyen
2000-2002 Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran
2000 Güneş Yanıkları Aylin
2001 Benimle Evlenir Misin? Gaye Şenoğlu
2001 Yeni Hayat Gülistan
2003 Hadi Uç Bakalım Düriye
2003 7 Numara Hürrem
2003 Bekârlar Binnur
2004-2007 Yabancı Damat Nazire Demir
2007 Kavak Yelleri Konuk Oyuncu
2007 Karayılan Antepli Emine
2007-2009 Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala
2010 Türk Malı Abiye Kuzu
2011 Muhteşem Yüzyıl Duacı Hatun
2013-2015 Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu
2015 Analar ve Anneler Neriman Hemşire
2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha
2019 Zengin ve Yoksul Berrin Taştan