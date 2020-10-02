Kırmızı Oda Alya kimdir? Melisa Sözen kimdir, oynadığı diziler hangileri?

Kırmızı Oda dizisinde Alya rolünü üstlenen Melisa Sözen canlandırdığı karakterle ve gösterdiği üstün performansıyla büyük yükselişe geçti. Alya karakterini izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Sözen izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. Melisa Sözen tarafından canlandırılan Alya çok zeki bir karakterdir ve hukuk bölümünü birincilikle tamamlamıştır. İşte Melisa Sözen’in hayatı ve biyografisi...



MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Alya rolünü üstlenen Melisa Sözen 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Melisa Sözen çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandıran Sözen 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.

2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

MELİSA SÖZEN’İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

1997 Baba Evi Dizi

2000 Aşk Güzel Şeydir Dizi

2001 Bana Şans Dile Tuba Melisa Sözen'in ilk filmi

2001 Nisan Yağmuru Nilüfer Dizi

2001 Yeni Hayat Özgür Dizi

2002 Asmalı Konak Konuk oyuncu

2002 İçerideki Zeynep Kısa film

2003 Büyümüş De Küçülmüş Şebnem Dizi

2003 Şıh Senem Şıh kızı Sinem Dizi

2003 Şarkılar Seni Söyler Fatoş Dizi

2003 Okul Ceyda Sinema filmi

2004 Kayıp Aşklar Nermin Dizi

2004 Çemberimde Gül Oya Feriha TV dizisi

2004 O Şimdi Mahkum Aylin Sinema filmi

2005 Beşinci Boyut İş Kadını Özlem Güler Ekergil TV dizisi

2005 Cenneti Beklerken Leyla Sinema filmi

2005 Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey Lara TV filmi

2005 Çarpışma Çantası çalınan kadın Kısa film

2006 İade-i Ziyaret Cansu Kısa film

2006 Eve Giden Yol 1914 Safiye Sinema filmi

2006 Azap Yolu Burcu TV dizisi

2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken Mukaddes-Ece TV dizisi

2007 Hakkını Helal Et Gamze Dizi

2007 Bıçak Sırtı Nisan Ertuğrul TV dizisi

2008 Para=Dolar TV filmi

2009 Bir Bulut Olsam Narin Bulut Dizi

2009 Casus Kızlar Clover Seslendirme

2010 Av Mevsimi Asiye Sinema Filmi

2010 Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan Aylin Solmaz Dizi

2010 Kollama Avukat Pınar Büyük Dizi

2011 Reis Ayşe Dizi

2012 Muhteşem Yüzyıl Nora(Efsun) TV dizisi

2012 Pazarları Hiç Sevmem Deniz Sinema filmi

2012 Şubat Yağmur & Sabah TV dizisi

2014 Analı Oğullu Ece Dizi

2014 Kış Uykusu Nihal film

2014 Benimle Var Mısın Sinema filmi

2015 Bir Varmış Bir Yokmuş Nehir Film

2015 Beş Kardeş Fahriye Dizi

2016 Hayat Şarkısı İpek Dizi

2017 Le Bureau des légendes Esrin Dizi

2017 Çember İpek Eryılmaz Dizi

2017 7 Yüz Dizi

2018 Babamın Günahları Yeşim Dizi

2019 Damien veut changer le monde Selma Film

2020 Alef Yaşar Dizi