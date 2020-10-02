Kırmızı Oda Alya kimdir? Melisa Sözen kimdir, oynadığı diziler hangileri?
Melisa Sözen Kırmızı Oda dizisinde gösterdiği başarılı performansla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Başrollerini Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterini canlandıran Sözen sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Melisa Sözen kimdir, aslen nereli? Melisa Sözen kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
Kırmızı Oda dizisinde Alya rolünü üstlenen Melisa Sözen canlandırdığı karakterle ve gösterdiği üstün performansıyla büyük yükselişe geçti. Alya karakterini izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Sözen izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. Melisa Sözen tarafından canlandırılan Alya çok zeki bir karakterdir ve hukuk bölümünü birincilikle tamamlamıştır. İşte Melisa Sözen’in hayatı ve biyografisi...
MELİSA SÖZEN KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Alya rolünü üstlenen Melisa Sözen 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Melisa Sözen çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandıran Sözen 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.
2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.
MELİSA SÖZEN’İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
1997 Baba Evi Dizi
2000 Aşk Güzel Şeydir Dizi
2001 Bana Şans Dile Tuba Melisa Sözen'in ilk filmi
2001 Nisan Yağmuru Nilüfer Dizi
2001 Yeni Hayat Özgür Dizi
2002 Asmalı Konak Konuk oyuncu
2002 İçerideki Zeynep Kısa film
2003 Büyümüş De Küçülmüş Şebnem Dizi
2003 Şıh Senem Şıh kızı Sinem Dizi
2003 Şarkılar Seni Söyler Fatoş Dizi
2003 Okul Ceyda Sinema filmi
2004 Kayıp Aşklar Nermin Dizi
2004 Çemberimde Gül Oya Feriha TV dizisi
2004 O Şimdi Mahkum Aylin Sinema filmi
2005 Beşinci Boyut İş Kadını Özlem Güler Ekergil TV dizisi
2005 Cenneti Beklerken Leyla Sinema filmi
2005 Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey Lara TV filmi
2005 Çarpışma Çantası çalınan kadın Kısa film
2006 İade-i Ziyaret Cansu Kısa film
2006 Eve Giden Yol 1914 Safiye Sinema filmi
2006 Azap Yolu Burcu TV dizisi
2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken Mukaddes-Ece TV dizisi
2007 Hakkını Helal Et Gamze Dizi
2007 Bıçak Sırtı Nisan Ertuğrul TV dizisi
2008 Para=Dolar TV filmi
2009 Bir Bulut Olsam Narin Bulut Dizi
2009 Casus Kızlar Clover Seslendirme
2010 Av Mevsimi Asiye Sinema Filmi
2010 Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan Aylin Solmaz Dizi
2010 Kollama Avukat Pınar Büyük Dizi
2011 Reis Ayşe Dizi
2012 Muhteşem Yüzyıl Nora(Efsun) TV dizisi
2012 Pazarları Hiç Sevmem Deniz Sinema filmi
2012 Şubat Yağmur & Sabah TV dizisi
2014 Analı Oğullu Ece Dizi
2014 Kış Uykusu Nihal film
2014 Benimle Var Mısın Sinema filmi
2015 Bir Varmış Bir Yokmuş Nehir Film
2015 Beş Kardeş Fahriye Dizi
2016 Hayat Şarkısı İpek Dizi
2017 Le Bureau des légendes Esrin Dizi
2017 Çember İpek Eryılmaz Dizi
2017 7 Yüz Dizi
2018 Babamın Günahları Yeşim Dizi
2019 Damien veut changer le monde Selma Film
2020 Alef Yaşar Dizi