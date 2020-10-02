Kırmızı Oda Ahmet kimdir? Emre Kınay nereli ve kaç yaşında, dizileri neler?

Emre Kınay Kırmızı Oda dizisinin 5. bölümünde izleyici karşısına çıktı. Başrollerini başarılı oyuncu Binnur Kaya’nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi cuma akşamları Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Dizide her bölüm birçok insanın yaşadığı problemler üzerine duruluyor. Emre Kaya da geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet karakteri ile ekranlara geldi.



EMRE KINAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emre Kınay 5 Mart 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Emre Kınay, oyunculuk hayatına konservatuvarda öğrenciyken önce İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda W. Shakespeare’in Fırtına adlı oyunu ile başladı. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve baş rolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

Ödülleri :

1998 – Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: – Simyacı

2006 – Afife Tiyatro Ödülleri : “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” – Kara Sohbet

2004 – 23. İstanbul Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” İnşaat filmi

EMRE KINAY’IN ROL ALDIĞI DİZİLER:

2019 – Vurgun (Vedat)

2017 – Yol Arkadaşım

2017 – Kara Yazı (Halil)

2017 – Sevda'nın Bahçesi (Levent)

2015-2016 – Güneşin Kızları (Haluk)

2014 – Ulan İstanbul (Firuz)

2014 – Sil Baştan (Yiğit)

2014 – Güneşi Beklerken (Cihan)

2012 – Ustura Kemal

2010-2011 – Dürüye'nin Güğümleri

2009-2010 – Aile Reisi

2009 – Ah Kalbim (Atilla)

2006-2008 – İki Aile (Oğuz)

2005 – Seni Çok Özledim (Kenan)

2005 – Sen misin Değil misin?

2005 – Ölümüne Sevdalar

2004 – İstanbul Şahidimdir (Aslan)

2003 – Baba

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Berivan (Ferhat)

2001 – Yeditepe İstanbul (Yusuf)

1999 – Yılan Hikayesi (Erkan)

1999 – Yüzleşme (Kadir)

EMRE KINAY’IN ROL ALDIĞI FİLMLER:

2014 – İnşaat 2 (Ali )

2009 – Güneşi Gördüm (Musto)

2006 – Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 – Kurtlar İmparatorluğu

2003 – Okul

2003 – İnşaat (Ali)