Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda dizisi 11 Eylül Cuma günü 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı...
Kırmızı Oda dizisi 11 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu Kırmızı Oda dizisi Tv8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktarıyor.
KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı seyredebilirsiniz.
YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.