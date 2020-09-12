Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Kırmızı Oda dizisi 11 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımını OGM Pictures’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu Kırmızı Oda dizisi Tv8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayeleri izleyicilere aktarıyor.



KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı seyredebilirsiniz.

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım’ı hayli zorlayan Alya ile öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha’nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek.