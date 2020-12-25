Kırmızı Oda 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 17. bölümde neler olacak?

Kırmızı Oda bu akşam 17. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'da bu hafta yine heyecanlı sahneler geceye damga vuracak. Selvi'nin yıllar sonra dışarıya çıkıp oğlu Yiğit'in mezarına gitmesi duygusal anlara neden olurken oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı sahnede izleyicileri etkileyecek. İşte tüm merak edilenler...

KIRMIZI ODA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KIRMIZI ODA 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda 17. yeni bölüm bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Doktor Hanım'ın Boncuk'a sorduğu sorunun dikkat çektiği Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanında Boncuk'un tepkisi merak uyandırdı.

Selvi'nin yıllar sonra dışarıya çıkıp oğlu Yiğit'in mezarına gitmesi duygusal anlara neden olurken oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı sahne ekranlara damga vurdu.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda’nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi’nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra’nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım’la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz’e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım’a açmak ister.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.