Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kırmızı Oda 14. bölüm İZLE

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü oldukça heyecanlı olarak geliyor. Doktor Hanım'ın danışanı olarak gelen Boncuk karakterinin hikayesi dikkatleri üzerine çekecek. Oyuncu Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk karakteri gerçeklerle bağını koparmış danışan olarak izleyici karşısına çıkacak. Kırmızı Oda 14. bölüm izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor..

KIRMIZI ODA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KIRMIZI ODA 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 14.bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda'nın 14. bölümünde, ermiş insanlar ile birlikte yaşayan ve bu ermiş kişileri sadece kendisinin görebildiği bir danışanımız geliyor. Selvi, bir mucizeyi gerçekleştirerek 35 yıl sonra ayağını kapının dışına basıyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza’nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman’ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır.Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya’nın Doktor Hanım’a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.