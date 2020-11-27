Kırmızı Oda 13. bölüm izle! Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacak diye merak edenler için ipuçları verecek. Televizyon ekranlarda bu sezon en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başaran Kırmızı Oda dizisi 13. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizi gerçek hayatta yaşanan ve izleyenlere duygusal dakikalar yaşatan hikayeleri ele alıyor. Kırmızı Oda 14. bölüm fragmanı ve 13. bölüm özeti ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



KIRMIZI ODA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza’nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman’ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır.

Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya’nın Doktor Hanım’a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.

KIRMIZI ODA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.