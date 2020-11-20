Kırmızı Oda 12. bölüm izle! Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kırmızı Oda 12. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin 12. bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olarak ekranlara geldi. Son bölümde Alya’ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım onun yaşamına tanıklık ediyor. Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı ve 12. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde...



KIRMIZI ODA 12. BÖLÜM ÖZETİ

Selvi (Sema Keçik) İstanbul’daki köşke vardığında Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet’ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye’nin kapısını çalar.

Alya’ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya’nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım’la paylaşır. Aydın, Doktor Hanım’la önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe’nin Doktor Deniz’e karşı hisleri derinleşir.

‘Kırmızı Oda’nın on ikinci bölümünde kadroya konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katılıyor.

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.