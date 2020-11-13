Kırmızı Oda 11. bölümde neler yaşanacak? Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı, bu akşam ekrana gelen son bölüm sonrası aranan başlıklardan oldu. Tv 8'in sevilen yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda, gerçek hayat hikayelerini seyirci ile buluşturuyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Kırmızı Oda'da Binnur Kaya'nın "Annesinin doyuramadığını dünya doyuramaz" ifadesi bu akşam dikkat çekti. Peki, Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açarken; Garip (Celil Nalçakan), Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor.

Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.

Kırmızı Oda'da Binnur Kaya'nın "Annesinin doyuramadığını dünya doyuramaz" ifadesi dikkat çekti.





KIRMIZI ODA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.