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  • Kırgın Çiçekler'in Songül'ü olarak yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız modellik yaptı
21 Eylül 2020 Pazartesi 22:41 | Son Güncelleme:

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü olarak yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız modellik yaptı

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü olarak yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız modellik yaptı

‘Kırgın Çiçekler' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız, ilk kez modellik yaptı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız, Neslişah Yılmaz’ın Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkardığı ‘Yeniden Mavi’yi dijital olarak gerçekleşen defilesinde tanıttı. Oyuncu, “Dizi setleri alışık olduğumuz ortam ama modellik yapmam teklif edildiğinde çok heyecanlandım. Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şeydi, böyle bir tecrübem yoktu” dedi.

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