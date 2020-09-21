Kırgın Çiçekler'in Songül'ü olarak yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız modellik yaptı

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız, Neslişah Yılmaz’ın Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkardığı ‘Yeniden Mavi’yi dijital olarak gerçekleşen defilesinde tanıttı. Oyuncu, “Dizi setleri alışık olduğumuz ortam ama modellik yapmam teklif edildiğinde çok heyecanlandım. Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şeydi, böyle bir tecrübem yoktu” dedi.