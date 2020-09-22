Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız herkesi şaşırttı

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ı gören herkes şaşırdı. Güzel oyuncu 2015-2018 yılları arasında Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat vermişti. Dizinin finalinin ardından 2 yılı aşkın süredir başka bir yapımda rol almayan Gökçe Akyıldız, bu sefer de modellik yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkan oyuncu Neslişah Yılmaz’ın tasarımını sergiledi. Defile dijital olarak yapıldı ve ünlü oyuncu da alışık olmadığı bir ortamda kıyafetleri sergilemiş oldu.

‘Kırgın Çiçekler’ dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız, ilk kez modellik yaptı.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 yılında Sinop Ayancık’ta dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2002 yapımı olan Sırlar Dünyası/Sır Kapısı ile adım attı. Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan oyuncu Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi önemli yapımlarda yer aldı.

2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel oyuncu, 2015 yılında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisiyle geniş bir hayran kitlesinin beğenisini kazandı.

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız’ın bu evlilikten bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Gökçe Akyıldız, 1.64 metre boyunda, 51 kilo ve Akrep burcudur.