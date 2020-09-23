Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker değişimiyle şaşırttı

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Meral karakteriyle tanıdığımız Aleyna Solaker değişimiyle şaşırttı. Altındağlı, Beyaz Karanfil ve ardından da Kırgın Çiçekler dizisiyle dikkat çeken Aleyna Solaker, en son Hizmetçiler isimli dizide bulunmuştu. Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker'in son halini görenler şaşırıyor.

İşte, Aleyna Solaker'in paylaşımları...

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam eden Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşamış, ardından Dersimiz Atatürk, İşte Benim ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler adlı dizide Çiçek karakterine hayat verdi. Aleyna Solaker, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.