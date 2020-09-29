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29 Eylül 2020 Salı 09:43 | Son Güncelleme:

Kimsesizler dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kimsesizler dizisinin yayın tarihi belli oldu

Fox TV'nin yeni sezon için hazırlıklarını bitirip, çekimlerini de bir süredir devam ettirdiği Medyapım imzalı Kimsesizler dizisi için geçen hafta büyük bir eleştiri dalgası yaşanmıştı. RTÜK'ün de gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıklaması ile Kimsesizler dizisinin akıbeti merak konusu olmuştu. Kimsesizler dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Fox TV’nin yeni sezon dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı dizinin yayın tarihi belli oldu.

Medyapım imzalı Kimsesizler dizisi için geçen hafta büyük bir eleştiri dalgası yaşanmıştı. RTÜK’ün de gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıklaması ile Kimsesizler dizisinin akıbeti konusunda soru işaretleri oluşmuştu.Sadece fragmandaki sert sözlerle yönelik izleyici şikayetleri değil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün itirazları çerçevesinde de RTÜK’ün incelemesinin sonuçları merakla bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın TV100’deki haberine göre ünlü yapımcı, “Dizi izlendiğinde herkes biz de koruyucu aile olabilir miyiz diyecek. O yüzden hikâyede bir değişiklik yapmadık” açıklamasında bulundu.

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırması sonrasında Kimsesizler dizisinin Cuma akşamları yayınlanacağı ortaya çıktı. 2 Ekim Cuma günü Bay Yanlış 14. final bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Bu durumda Kimsesizler dizisinin de 9 Ekim Cuma akşamı ilk bölümü ile yayında olması planlanıyor. Ancak ilk başlama tarihi henüz resmen açıklanmadı.

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