Kimsesizler dizisinin senaryosuna tepki yağdı!

Fox TV tarafından yakında ekrana getirileceği duyurulan Kimsesizler dizisiyle ilgili şikayetler fragmanların yayınlanmasının ardından geldi. Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız’ın başrollerinde yer aldığı dizi yayınlanmadı belki ama ekrana gelen 3 farklı fragmandan sonra çeşitli eleştiriler sosyal medyada yükseldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı bile daha fragman yayınlanır yayınlanmaz hizmetlerinin yanlış ön yargılara yol alabileceği düşüncesi ile diziye yönelik itirazlar yapmış. Daha en başta yani Kimsesizler ismi bile uzmanlar tarafından eleştiri altına alındı.

Sosyal medyada bu yönde birçok çocuk psikoloğu ve uzman da farklı yorumlarla dizinin çocuklar üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği düşüncelerini aktardı. Koruma altındaki çocuklara yönelik bir istismar olarak da görülen Kimsesizler dizisinin bu haliyle yayınlandığı zaman kopacak kıyametin de haberci aslında bu eleştiriler.





RTÜK’ün kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “FOX TV’nin “Kimsesizler” dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”