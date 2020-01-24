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  3. Kimse Bilmez'in yıldızları Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya ilk kez el ele

Kimse Bilmez'in yıldızları Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya ilk kez el ele

Kimse Bilmez'in yıldızları Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya ilk kez el ele

Kimse Bilmez dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya, Nişantaşı'nda bir AVM'de alışveriş yaparken ilk kez el ele görüntülendi.

Dizinin final yapmasının ardından aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyuran Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hürriyet'in haberine göre Şanal, "Yeni projelerde beraber oynamak ister misiniz?" sorusuna, "Neden düşünmeyeyim, ben onunla bir hayat düşünüyorum" diyerek romantik bir yanıt verdi.


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