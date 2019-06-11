Kimse Bilmez oyuncuları kimdir? Kimse Bilmez dizisi konusu nedir?

Kimse Bilmez dizisi izleyicileri, dizi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Kimse Bilmez dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? ATV’de yayın hayatına başlayacak olan dizide Ali ve Sevda arasında yaşananlar anlatılıyor. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı'nın kaleme aldığı dizi, sürükleyici bir hikayeye ve usta oyuncu kadrosuna sahip. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler bulunuyor.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU

Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.

KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.

KEREMCEM- ALİ HÜROĞLU

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah’a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde “Ali Hoca” olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Keremcem Dürük, 28 Aralık 1977 tarihinde, Milas'da dünyaya geldi. Milas Sakarya İlkokulu ve İzmir Özel Fatih Koleji'nde okuduktan sonra lise öğretimi için Muğla Turgutreis Lisesini tercih etti ve de 1995 yılında buradan mezun oldu. Lise yıllarında gitar ile tanışan genç sanatçı, ilk bestesi olan Elimde Değil'i 1996 yılında tamamladı.

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü 2003 yılında başarıyla bitirmesinin ardından, 2004yılında Aykut Gürel ile beraber çalışmaya başlayan genç sanatçı, ilk albümü olan Eylül'ü ise 2005yılında tamamladı. İremrecords etiketi ile piyasaya sürülen albüm, Pardesü ve Aşk Oyunu gibi hit şarkı sayesinde genç sanatçı Altın Kelebek ve Popsav yarışmalarından En İyi Çıkış Yapan Sanatçıödülleri kazandı.

2005 yılında tv sektörü ile de tanışan Keremcem, ilk olrak Aslı ile Kerem adlı dizide başrol oynama şansını buldu; bu diziyi bir yıl sonra yayınlanan ve kendisini daha büyük kitlelere tanıtma şansını yakaladığı Aşk Oyunu takip etti. Sanatçının ikinci albümü olan Maia'da 2005 yılında raflarda yerini aldı.

2006 yılında ünlü tiyatrocu Haldun Dormen yönetimindeki Broadway'den İstanbul'a adlı müzikalde sahne alan Keremcem, aynı yıl kariyerinin 3. Albümü olan Aşk Bitti'yi tamamladı. Albümde buluan Aşk Bitti ve Aman Aman adlı şarkılar kısa sürede büyük popülerlik kazandı.

Müzik kariyerine devam ederken sahnelerden de uzak durmayan sanatçı, 2009 yılında dördüncü albümü Dokun'u piyasaya çıkarttı. Albümün açılış parçası Hayallerin Peşinde, 3D animasyon ile gerçek görüntünün bir arada kullanıldığı yeni bir teknikle çekilen klibiyle büyük ilgi gördü. Keremcem bu albümün tanıtımı için Türkiye, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan'ı kapsayan 170 konserlik bir turneye çıktı.

2009 yılında vatani görevini yapmak için orduya alınan genç sanatçı, kısa bir süre önce askerliğini tamamlayarak sahne hayatına dönüş yaptı.

ÖZGÜ KAYA-SEVDA EĞİLMEZ

Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda’ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

Özgü Kaya 17 Haziran 1996 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Aslen Uşak Eşmeli dir. 1,63 boyunda ve 53 kg ağırlığındaki oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde eğitim hayatını devam ettirmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 207 yılında Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda DemirER’in başrollerinde oynadığı Adı Efsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak gerçekleştirmiştir. Ardından 2018 yılında TRT 1 de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.