Kimse Bilmez final mi yapıyor? İddialı diziden hayranlarını üzen haber!
Ekranlardaki yaprak dökümü devam ediyor. Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan Her Yerde Sen, Elimi Bırakma, Kurşun, Sevgili Geçmiş ve Aşk Ağlatır gibi dizilerinin final yapmasının ardından şimdi de Kimse Bilmez dizisi final kararı aldı.
Yeni yıl öncesi ekrandaki yaprak dökümü sürüyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baba Yapım imzalı “Kimse Bilmez” dizisi için de final kararı verildi. Hakan Eren ve Reyhan Pekar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan) rol alıyordu.
27. Bölümünün çekimlerine başlanan dizinin 28. Haftasında ekrana veda edeceği öğrenildi. Kimse Bilmez dizisi oyuncularının final kararının ardından oldukça üzgün olduğu ifade edildi.