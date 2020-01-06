Kimse Bilmez dizisi final yapan Keremcem ekranlara mı dönüyor?

Keremcem, “Yılbaşını Bodrum’a annemin yanına giderek geçirdik, bizim için çok özel bir gündü çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey yolunda, güzel gidiyor." dedi.

Öte yandan oyuncu, hayranlarını da heyecanlandırdı. Keremcem, "Yeni bir albüm hazırlığına başlayacakken, yeni bir film projesi teklifi aldım. Henüz netleşmedi ama sıcak bakıyorum, şimdi işe başlamadan bir şey söylemek olmaz” şeklinde konuştu.