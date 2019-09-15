Güven Bana'da şaşırtan final sorusu! Son anda bastı...

Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışma programı son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. 14 Eylül Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde yarışan iki yarışmacı finale kadar geldi. Yarışmacılar Muhsin Divan ve Gülistan Batu, birbirlerine güvendiklerini ifade ederek 147.500 TL ödülü bölüşmeye hak kazandılar. Ancak son anda butona basarak bütün ödülü alan Muhsin Divan sosyal medyada büyük tepki çekti. Finalde çıkan Cilalı İbo sorusu ise herkesi şaşırttı. Gülistan Batu ve Muhsin Divan 14 soruya doğru cevap verdiler ve 15. final sorusuna kaldılar. Final sorusu ise herkesi şaşırttı. İşte final sorusu:

HERKESİ ŞAŞIRTAN FİNAL SORUSU!

Cilalı İbo filmlerindeki Cilalı İbo karakteri hangi mesleği yapmaktadır?

A: Şekerci

B: Kahveci

C: Ayakkabı boyacısı

D: Simitçi

Doğru cevap: Ayakkabı boyacısı

SON ANDA BASTI, BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Güven Bana 14 Eylül Cumartesi yayınlanan yeni bölümüyle geceye damgasını vurdu. Yarışmacılar Muhsin Divan ve Gülistan Batu, birbirlerine güvendiklerini ifade ederek 147.500 TL ödülü bölüşmeye hak kazandılar. Ancak son anda butona basarak bütün ödülü alan Muhsin Divan sosyal medyada büyük tepki çekti.