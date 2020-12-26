Kimler geldi kimler geçti... İşte 2020'de hayatını kaybeden ünlüler

2020 felaketler yılı olarak anılırken sanat dünyasından ünlü isimler hayatını kaybetti. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının birçok ünlü isim 2020'de hayata gözlerini yumdu. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz gibi ünlü isimler aramızdan ayrıldı. İşte 2020 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Tombalacı karakteri ile hafızalarda yer edinen Haldun Boysan...

Yine Kurtlar Vadisi'nde rol almış olan Konsolos Ender Bey karakterine hayat veren Recep Aktuğ... Recep Aktuğ, Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla da uzunca bir süre konuşulmuştu.

Ordinaryus karakteri ile Kurtlar Vadisi'ne damga vuran Turhan Kaya...

Kurtlar Vadisi'nde rol alan Orhan karakterine hayat veren Devrim Parscan...

Yine Kurtlar Vadisi'nde rol alan Amerikalı üstad karakterine hayat veren Umut Demirdelen...

Adalet Ağaoğlu

En Son Babalar duyar dizisiyle gönüllere taht kuran Ayşegül Atik...

Timur Selçuk

Mehtap Anıl

Suat Yalaz