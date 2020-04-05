Kim Milyoner Olmak İster'e koronavirüs etkisi! Yeni dönemi başlıyor... Arda Ayten'e de görev verildi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, dizi setlerinin durdurulmasına yol açtı. Salgından etkilenen bir diğer program ise Kim Milyoner Olmak İster oldu. Yarışmanın bir jokerinde değişikliğe gidildi.

ATV ekranlarından haftada iki gün izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster de, hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından nasibini aldı. Yarışmanın çekimleri virüsten ötürü seyircisiz devam ederken, 'seyirciye soru sorma' jokerinde değişikliğe gidildi.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye sorma jokerinin yerine 'uzmana sorma' jokeri getirildi. Yarışmacılar istedikleri soruda "uzmana sorma jokeri"ni kullanabilecek ve soruyu okuyup uzmanın fikirlerini almak için bir dakika süreleri bulunacak.

1 MİLYON TL'Yİ KAZANAN ARDA AYTEN UZMAN ODASINDA

Daha önce katıldığı Kim Milyoner'de 12 sorunun tamamını bilip 1 Milyon TL'yi kazanmaya hak kazanan Arda Ayten, uzman odasında olacak.